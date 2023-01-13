Німеччина

Футболіст, можливо, обманював футбольні органи.

Навколо нападника збірної Німеччини Юсуфа Мукоко у ці дні дуже багато інформації, адже його контракт із дортмундською Боруссією спливає, а продовжувати його він поки що не став.

Проте з'явилась і не дуже приємна інформація для футболіста. Вірогідно, йому не 18 років, як заявлялося.

Мукоко підозрюють у фальсифікації віку. Гравець, офіційно, народився в Камеруні 20 листопада 2004 року, проте його прийомний батько передав, начебто, реальне свідоцтво про народження футболіста.

У ньому пишеться, що Юссуф Мухамад, ніби його справжнє ім'я, народився 2000 року. Той самий прийомний батько не бажав, щоб інформація пройшла у публікацію.

DFB вже провела кілька консультацій з дортмундською Боруссією на різних рівнях. Ціль — ретельно вивчити біографію Мукоко.