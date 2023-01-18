Німеччина

Новачок Боруссії поділився очікуваннями щодо дебюту за дортмундців зовсім скоро.

Новачок Боруссії Дортмунд Юліан Раєрсон поділився думками стосовно переходу.

"Мені було важко покинути Уніон, я багато в чому завдячую цьому особливому клубу, своїм товаришам по команді, персоналу та вболівальникам. У мене завжди будуть приємні спогади про час, проведений на Альте Фьорстерай.

Тепер я з нетерпінням чекаю початок нової глави в Боруссії і хотів би допомогти Дортмунду досягти своїх цілей у Бундеслізі, Лізі Чемпіонів та у Кубку.

Коли я грав проти Дортмунда, я зміг поринути в атмосферу Сігнал Ідуна Парк — я був вражений, і мені вже цікаво, яке це, коли позаду знаменита Жовта Стіна.

У мене доволі інтенсивний та агресивний стиль гри у футбол. Я пересуваюсь вгору і вниз по полю протягом усієї гри, багато бігаю, вступаю в боротьбу і віддаю на поле все.

Важко сказати, котра позиція сама оптимальна, тому що я грав скрізь. Але я думаю, що найкраще підходжу як крайній захисник".

Дортмунд заплатив берлінцям компенсацію за Юліана, який повинен в першу чергу підмінити Тома Меньє у Боруссії 5 мільйонів євро.