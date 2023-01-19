Баварія оголосила про трансфер Яна Зоммера з Боруссії Менхенгладбах, повідомив офіційний сайт "Ротен".

34-річний футболіст підписав контракт до літа 2025 року.

Зоммер має замінити Мануеля Ноєра, який зазнав серйозної травми і пропустить залишок поточного сезону.

Не виключено, що Зоммер зможе зіграти проти Лейпцигу у чемпіонаті Німеччини. Матч відбудеться у п'ятницю, 20 січня.

Цього сезону швейцарець провів 10 матчів за Боруссію, в яких три гри відстояв на нуль.