34-річний футболіст продовжить кар'єру у мюнхенському клубі.
Янн Зоммер, ФК Баварія
19 січня 2023, 17:16
Баварія оголосила про трансфер Яна Зоммера з Боруссії Менхенгладбах, повідомив офіційний сайт "Ротен".
34-річний футболіст підписав контракт до літа 2025 року.
Зоммер має замінити Мануеля Ноєра, який зазнав серйозної травми і пропустить залишок поточного сезону.
Не виключено, що Зоммер зможе зіграти проти Лейпцигу у чемпіонаті Німеччини. Матч відбудеться у п'ятницю, 20 січня.
Цього сезону швейцарець провів 10 матчів за Боруссію, в яких три гри відстояв на нуль.