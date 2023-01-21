Головний тренер Боруссії Дортмунд поділився очікуваннями від поновлення сезону.
Едін Терзіч - Getty Images
21 січня 2023, 14:23
Боруссія розпочне новий рік непростим поєдинком проти Аугсбурга.
Едін Терзіч розповів про ситуацію перед матчем.
"Багато гравців відновилися після травм. Матеу Морей і Тома Меньє точно не зіграють. Пару хлопців мають невеликі пошкодження. На жаль, проблеми у Емре Джана і Марко Ройс був хворим весь тиждень.
Ми раді, що Юліан (Раєрсон) вибрав свій подальший шлях з нами. Він грає дуже інтенсивно і завжди небезпечний при нападі.
Це були дуже довгі зимові канікули. Ми щасливі, що, нарешті, все знову почалося, і нам потрібно багато чого повернути. Ми хочемо, нарешті, реалізувати те, що ми проаналізували і що прийняли близько до серця.
Себастьен Алле показав себе дуже добре. Для нього це була дуже довга перерва. Ми пишаємось їм, тим, як він вистояв, і щасливі, що він нарешті з нами. Подивимось, чи зіграє він з самого початку.
Зимою вони (Аугсбург) придбали кілька гравців, вони дуже агресивні і завжди грають щільно. Їх виступи проти сильних команд завжди були хорошими — нам треба бути обережними. Вони активно грають один в один по всьому полю.
Ми абсолютно готові і повні рішучості почати 2023 рік з перемоги у неділю".