Німеччина

Головний тренер Боруссії Дортмунд поділився очікуваннями від поновлення сезону.

Боруссія розпочне новий рік непростим поєдинком проти Аугсбурга.

Едін Терзіч розповів про ситуацію перед матчем.

"Багато гравців відновилися після травм. Матеу Морей і Тома Меньє точно не зіграють. Пару хлопців мають невеликі пошкодження. На жаль, проблеми у Емре Джана і Марко Ройс був хворим весь тиждень.

Ми раді, що Юліан (Раєрсон) вибрав свій подальший шлях з нами. Він грає дуже інтенсивно і завжди небезпечний при нападі.

Це були дуже довгі зимові канікули. Ми щасливі, що, нарешті, все знову почалося, і нам потрібно багато чого повернути. Ми хочемо, нарешті, реалізувати те, що ми проаналізували і що прийняли близько до серця.

Себастьен Алле показав себе дуже добре. Для нього це була дуже довга перерва. Ми пишаємось їм, тим, як він вистояв, і щасливі, що він нарешті з нами. Подивимось, чи зіграє він з самого початку.

Зимою вони (Аугсбург) придбали кілька гравців, вони дуже агресивні і завжди грають щільно. Їх виступи проти сильних команд завжди були хорошими — нам треба бути обережними. Вони активно грають один в один по всьому полю.

Ми абсолютно готові і повні рішучості почати 2023 рік з перемоги у неділю".