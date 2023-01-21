Німеччина

Бельгієць має намір дочекатися фінішу кампанії.

Торган Азар хоче залишитися у складі Боруссії Дортмунд до літа, а потім перейти в інший чемпіонат.

Про це повідомляє авторитетний німецький журналіст Свен Вестершульце.

Ходили чутки, що Азар-молодший може піти в зимову оренду в Брюгге.

Проте вінгер хоче грати у Серії А чи Прімері, якщо не вдасться продовжити умову із "чорно-жовтими".

Окрім того, оренда чи повноцінний трансфер Ентоні Еланги також малоймовірний.