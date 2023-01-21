Німеччина

Команда Штеффена Баумгарта забила сім голів у ворота гостей.

У рамках 16 туру німецької Бундесліги Кельн вдома приймав бременський Вердер.

Господарі приголомшили суперника ще у першому таймі. До 36 хвилини рахунок був 5:0. Голами відзначились Майна, Тіггес (2), Скірі та Хусейнбашич. На 38 один м'яч відіграв Фуллькруг.

У другому таймі Кельн забив ще. На 54 відзначився голом Скірі, а на 76 Фрідль зрізав м'яч у власні.

Кельн - Вердер 7:1

Голи: Майна, 9, Тіггес, 16, 32, Скірі, 31, 54, Хусейнбашич, 36, Фрідль (АГ), 76 — Фуллькруг, 38

Кельн: Швабе — Шміц, Губерс, Шабо, Гектор - Хусейнбашич (Олесен, 59), Скірі (Ламперле, 67), Мартель, Кайнц (Любічіч, 59) — Тіггес (Зельке, 59), Майна (Діл Джої, 81).

Вердер: Павленка — Фрідль, Штарк (Піпер, 60), Велькович — Юнг (Б'юкенен, 86), Гросс (Шмідт, 46), Вайзер, Груєв, Біттенкур (Стаге, 64) — Дукш (Дінкчі, 46), Фуллькруг.