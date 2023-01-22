Німеччина

Голкіпер Монако прокоментував можливе повернення в мюнхенського клубу.

Через травму німецького голкіпера Мануеля Ноєра мюнхенська Баварія під час поточної зимової трансферної кампанії залишилась без основного голкіпера, через що була змушена виходити на ринок у пошуках нового воротаря, відшукавши в менхенгладбахській Боруссії Янна Зоммера.

Однак у "Рекордмайстра" при цьому завжди існувала опція повернення з оренди воротаря Монако Александера Нюбеля, контракт якого їм належить, проте зрештою сторони не домовились щодо дострокового припинення угоди.

26-річний воротар прокоментував події останніх днів та перемовини з Баварією.

"Монако не хотів мене відпускати, що також було хорошим жестом у мій бік. Залишалось лише чітко підтвердити свою прихильність цьому клубу. Мені дуже довіряло керівництво. Це — головна причина, чому я все ще тут граю.

Як конкурентоспроможний спортсмен, ти завжди хочеш дізнатись, наскільки високо ти можеш піднятись кар’єрними сходами. Я ніколи не шкодував про до Баварії. Цей клуб — один із найкращих у світі.

Я багато життєвого досвіду мав за плечима, коли переходив туди, але все одно багато чому навчився. Одні лишень тренування в цьому клубі вже відбуваються на більш якісному, у порівнянні з іншими, рівні.

Підписання Зоммера взимку було важливим кроком для Баварії під час поточної трансферної кампанії. Янн — видатний воротар надзвичайно високої якості.

Чи повернусь я до клубу влітку? Подивимося, що буде. Зараз я зосереджений на Монако — у клубу попереду важливі виклики. Я зрозумів, наскільки важлива ігрова практика, і я не хочу залишатись без неї знову.

Кожен клуб рівня Баварії має високоякісних воротарів, це те, що я маю визнати. Звичайно, ми проведемо переговори з клубом улітку та обговоримо те рішення, що є найбільш доцільним для обох сторін.

Чи хотів би я стати колись першим номером у Баварії? Безумовно. Тому що Баварія належить до трійки найкращих клубів у світі. Це дуже чітка мета для мене в кар’єрі", — заявив німецький виконавець.

У складі Монако цього сезону зіграв 27 матчів, пропустив 38 голів та сім разів відстояв "на нуль".