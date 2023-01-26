Німеччина

У Мюнхені розраховують на молодого півзахисника.

Центральний півзахисник мюнхенської Баварії Раян Гравенберх навряд чи змінить клубну прописку в зимове трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво "червоних" не планує розглядати варіант зі здаванням в оренду 20-річного нідерландця.

Молодий футболіст отримав багато пропозицій щодо орендної угоди до кінця поточного сезону, але в Баварії розраховують на гравця і не збираються погоджуватися на жодну з цих пропозицій.

Цього сезону Гравенберх провів за Баварію 18 матчів у всіх турнірах (570 хвилин), у яких він забив один гол і віддав одну результативну передачу.