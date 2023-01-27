Німеччина

Гравець переїхав у Німеччину з Угорщини.

Берлінський Уніон оголосив про підписання півзахисника збірної Тунісу та угорського Ференцвароша Аїсси Лайдуні.

Про тривалість контракту 26-річного футболіста пресслужба Уніона не повідомляє. Transfermarkt пише про ціну трансферу в 4,1 мільйон євро.

Лайдуні є основним гравцем збірної Тунісу. На чемпіонаті світу-2022 він провів усі три матчі грапового етапу.

На його рахунку 103 поєдинки за Ференцварош. Також він виступав за Шамблі, Анже, Волунтарі та Ле Ерб'є.

Відзначимо також, що агентство TAP визнало Лайдуні найкращим футболістом Тунісу 2022 року.