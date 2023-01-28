Німеччина

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють мюнхенська Баварія та франкфуртський Айнтрахт.

Мюнхенська Баварія зіграє проти франкфуртського Айнтрахту в рамках вісімнадцятого туру німецької Бундесліги.

Юліан Нагельсманн, після нічиєї проти Кельна (1:1), залучив до стартового складу Станішича до правого флангу захисту, тоді як Мюллер долучиться до центральної лінії.

Олівер Гласнер, на тлі нічиєї проти Фрайбурга (1:1), вирішив використати з перших хвилин Хасебе до трійки центральних захисників, тоді як Кнауфф перейде до лівого флангу в півзахисті, а на його місці з'явиться Бута. Роде зіграє в центрі поля в парі зі Соу.

Баварія: Зоммер — Станішич, Упамекано, де Лігт, Девіс — Кімміх — Сане, Мюллер, Мусіала, Коман — Шупо-Мотінг.

Запасні: Ульрайх, Павар, Блінд, Ваннер, Забітцер, Гравенберх, Ібрагимович, Гнабрі, Тель.



Айнтрахт: Трапп — Тута, Хасебе, Ндіка — Бута, Роде, Соу, Кнауфф — Ліндстрьом, Гьотце — Коло Муані.

Запасні: Рамай, Туре, Смолич, Ленц, Якич, Аліду, Камада, Чендлер, Борре, Аларіо.



Гра Баварія — Айнтрахт почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.