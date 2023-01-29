Німеччина

Мюнехнці шукають підсилення свого складу.

Баварія уважного спостерігає за ситуацією із Камавінгою.

Сезон складається доволі тяжко для мюнхенців, оскільки вони лише на одне очко відврвалися від Уніона, який займає друге місце в таблиці. Відтоді як Баварія повернулася до гри після перерви на чемпіонаті світу, усі три матчі вони зіграли внічию.

Погана форма стурбувала керівників клубу, які шукають підсилення, щоб покращити свою команду на другу половину сезону. Однією з їхніх цілей є Едуардо Камавінга з Реала, але Fichajes повідомляє про те, що "Бланкос" відхилили трансферну пропозицію команди Бундесліги.

Камавінга вже зацікавив Арсенал і Челсі, але Реал хоче зберегти француза принаймні на другу половину цього сезону.