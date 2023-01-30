Німеччина

Форвард має нерегулярну ігрову практику в поточному сезоні.

Бельгійський нападник Торган Азар свого часу в 2019 році переходив із менхенгладбахської до дортмундської Боруссії за 25,5 млн євро в статусі зірки на клубному рівні та гравця, що здобуває все більше впливу в лавах збірної своєї країни.

Однак із плином часу навіть отримання належної ігрової практики для 29-річного футболіста стало доволі складним завданням, що в підсумку призвело до того, що в поточному сезоні на його рахунку назбиралось усього 739 хвилин у 21 зіграному матчі (1 гол).

Це ставить під сумнів успішність його майбутніх переговорів із керівництвом "джмелів" щодо оновлення контракту, чинна версія якого спливає вже наступного року.

Окрім того, за досвідченим виконавцем, згідно інформації італійського журналіста Ніколо Скіри, полюють нідерландський ПСВ та англійський Евертон, що зумовлює його можливий перехід до закриття зимового трансферного вікна.

Портал Transfermarkt оцінив гравця команди Едіна Терзича в 9 млн євро.