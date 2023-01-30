Німеччина

Англійський клуб уже запросив гравця на медогляд.

Академія туринського Ювентуса працює з представниками великої кількості країн зі всього світу, тож не дивно, що свого часу вони виховали французького опорного півзахисника Науїру Мохамеда Ахамада з подальшим продажем до німецького Штутгарта за 1,5 млн євро в 2021 році.

Не минуло й двох років, як 20-річний виконавець став ключовим виконавець у складі "швабів", через що відповідно зросла його трансферна вартість.

Під час поточної трансферної кампанії англійський Крістал Пелес, як повідомляє ресурс The Athletic, погодився заплатити представникам німецької Бундесліги 12 млн євро заради негайного придбання футболіста.

Ахамада в підсумку вже вирушив до Лондона, де на нього очікує медичний огляд та підписання відповідних документів.

У поточному сезоні Науїру в 18 матчах забив два голи та віддав дві гольові передачі.