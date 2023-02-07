Німеччина

Тренер рурців про перспективи німецького футболіста та очікування наступного кубкового матчу.

Головний тренер Боруссії Дортмунд Едін Терзіч на передматчевій конференції перед матчем 1/8 фіналу Кубка Німеччини проти Бохума розповів про перспективи Ансгара Кнауффа у основній команді й очікування від поєдинку.

"Раєрсон та Озджан повертаються до складу. Адеємі пропустить матч через червону картку, Тома Меньє і Матеу Морей, як і раніше, недоступні, Том Роте отримав невелике пошкодження, граючи за U23.

Я щасливий, як розвивається Кнауфф, але у нього з нами контракт до 2024 року. Якщо нам буде, що вам повідомити, ми це зробимо це.

Другого шансу на перегравання не буде, нам потрібна лише перемога. Я чекаю напруженого матчу завтра. Ми продовжуємо працювати над наявними проблемами, хлопці, як і раніше, здорово тренуються. За допомогою Арміна Ройтерсана (помічник коуча) ми покращили гру на стандартах і посідаємо третє місце за цим показником у лізі. Якщо продовжимо так само, результати на постійній основі будуть хорошими.

Емре Джан є головним прикладом того, що в нашій команді можна заробити місце у складі своїми зусиллями. Він скористався наданим шансом і став важливим гравцем старту.

Ніко теж тішить своїми виступами. Він завжди прагне вигравати у кожному матчі, я впевнений, також було і в дитинстві, коли він грав із братом, а отже, завтра на нас чекає цікаве протистояння".