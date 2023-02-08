Завершився матч 1/8 фіналу національного кубка.
Бохум - Боруссія Д, twitter.com/BVB
08 лютого 2023, 23:59
У рамках 1/8 фіналу Кубка Німеччини Боруссія Дортмунд вирушила на виїзд до Бохума.
Гості зуміли здолати гостей та вийшли до чвертьфіналу національного кубка.
Бохум – Боруссія Дортмунд 1:2
Голи: Штегер, 64 (з пенальті) — Джан, 45, Ройс, 70.
Бохум: Ріманн, Джанко, Ордец, Машович, Данило Соарес, Лосілла (Брошинський, 86), Штегер, Ферстер (Кунде, 76), Хофманн, Асано, Антві-Аджей (Хольтманн, 76).
Боруссія Д: Кобель, Хуммельс, Зюле, Рюерсон, Брандт (Рейна, 90), Джан, Озджан, Беллінгем, Вольф (Шлоттербек, 50), Аллер (Модест, 65), Байно-Гіттенс (Ройс, 65).
Попередження: Джанко, Штегер, Антві-Аджей, Ріман.