Німеччина

19-річний футболіст віддає перевагу іншим клубам.

Джуд Беллінгем не зацікавлений у переході до Челсі або до ПСЖ, повідомляє sport1.de.

За інформацією джерела, півзахисник не розглядатиме можливість переходу до цих клубів, хоча вони могли б без особливих проблем задовольнити фінансові запити Боруссії, яка хоче отримати за англійця близько 150 млн євро.

Цього сезону на рахунку 19-річного центрального півзахисника 10 голів та 6 результативних передач у 26 матчах за Боруссію у всіх турнірах.