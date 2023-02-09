Німеччина

Захисник вже досяг історичного результату.

У старті дортмундської Боруссії на матч Кубку Німеччини проти Бохума, який завершився перемогою "джмелів" (1:2), вийшов центральний захисник Матс Гуммельс.

Особливо для нього цей поєдинок був важливим, адже став 453 у складі німецького гранду. Він ділить друге місце за кількістю ігор у складі клубу із ексворотарем Романом Вайденфеллером.

У суботу, 11 лютого, "джмелі" зіграють у Бундеслізі проти бременського Вердера. І якщо 34-річний Гуммельс вийде у цій грі, то буде другим в історії команди.

Перше місце в у списку займає Міхаель Цорк. Він зіграв 572 матчі, а Боруссія була його єдиним клубом в кар'єрі.