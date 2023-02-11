Німеччина

Німецький форвард вперше за три матчі опинився у стартовому складі "джмелів" та отримав пошкодження.

У рамках 20-го туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія вирушила у гості до бременського Вердера.

У стартовий склад "джмелів" на цей поєдинок повернувся молодий нападник Юссуфа Мукоко, який залишався на лаві для запасних в останніх трьох матчах і провів в одному з них лише 31 хвилину проти Фрайбурга.

Однак повернення до стартового складу Дортмунда у 18-річного Мукоко не вдалося — вже на 30-й хвилині зустрічі талановитий форвард був змушений залишити поле через отриману травму через грубий фол Леонардо Біттенкурта.

Тепер Юссуфа Мукоко ризикує пропустити перший матч плей-оф Ліги чемпіонів проти лондонського Челсі, який відбудеться у середу, 15 лютого.