Німеччина

Завершились деякі поєдинки чемпіонату Німеччини.

У рамках 20 туру німецької Бундесліги завершились чотири поєдинки.

Боруссія Дортмунд у гостях зустрічалась із бременським Вердером. На 67 хвилині Байно-Гіттенс відкрив рахунок. А у другому таймі Брандт встановив остаточні 0:2 на табло.

Вердер — Боруссія Д 0:2

Гол: Байно-Гіттенс, 67, Брандт, 85

Вердер: Павленка — Піпер, Велькович, Штарк — Вайзер (Шмід, 80), Гросс (Філіпп, 70), Юнг — Біттенкур (Шмідт, 46), Стаге (Груєв, 70) — Фуллькуг, Дукш.

Боруссія Д: Кобель — Геррейро, Шлоттербек, Зюле, Р'єрсон (Меньє, 88) — Рейна (Байно-Гіттенс, 66), Ройс (Озкан, 66), Джан, Беллінгем, Брандт (Дауд, 89) — Мукоко (Алле, 29).

Попередження: Біттенкур.

Леверкузенський Баєр завітав у гості до Гоффенгайма. Андріх вивів гостей уперед на 6 хвилині. У другому таймі Олівер Бауманн пропустив ще два голи — від Діабі та Гложека. Господарі зуміли відіграти один м'яч на 77 зусиллями Нсокі.

Гоффенгайм — Баєр 1:3

Голи: Нсокі, 77 — Андріх, 6, Діабі, 47, Гложек, 56

Гоффенгайм: Бауманн — Кабак, Брукс, Нсокі — Акпогума, Гайгер (Дольберг, 46), Делейні (Тохумуджу, 64), Анхеліно (Бішоф, 64)- Баумгартнер, Крамарич — Бебу.

Баєр: Градецкі — Хінкапіє, Та, Тапсоба — Сінкгравен (Беккер, 81), Андріх, Демірбай (Адлі, 82), Фрімпонг — Гложек (Амірі, 73), Діабі (Паласіос, 73) — Вірц.

Попередження: Гайгер, Фрімпонг, Брукс, Акпогума.

Фрайбург у домашньому матчі приймав Штутгарт. Гості забили першими на 30 хвилині. Проте господарі після, у другому таймі, реалізували два пенальті.

Фрайбург - Штутгарт 2:1

Голи: Гріфо, 60, 84 — Фюріх, 30

Фрайбург: Флеккен — Кюблер, Гінтер, Лінхарт, Гюнтер — Хефлер, Гріфо (Гульде, 90), Шаллай (Гелер, 69), Еггештайн, Грегорич (Чжон Ву Ен, 75), Доан (Петерсен, 90).

Штутгарт: Бредлов — Антон, Загаду, Іто, Соса — Каразор (Сілас, 85), Харагучі, Ендо, Жил Діаш (Переа, 69), Фюріх, Пфайффер (Мавропанос, 87).

Попередження: Каразор, Загаду, Хефлер, Гюнтер, Гріфо

Впевнена перемога вдалась Майнцу над Аугсбургом при домашніх вболівальниках.

У першому таймі господарі забили два рази зусиллями Лі та Онісіво. Гості відповіли точним ударом Деміровича. Але у другій половині грі команда Бо Свенссона забила ще один — зробив це Лі.

Майнц - Аугсбург 3:1

Голи: Лі, 21, 52, Онісіво, 24 — Демірович, 28

Майнц: Дамен — да Кошта, Белль, Фернандеш (Хак, 90), Ханче-Ольсен — Касі, Лі Чже Сон (Баркок, 81), Баррейро, Штах, Онісіво (Вайпер, 90), Ажорк (Інгвартсен, 70).

Аугсбург: Гікевич — Гумни, Гауелеу, Удуохай, Вейга (Чоліна, 62) — Реджбечай, Майєр (Йебоа, 62), Енгельс (Дорш, 62), Демірович, Беріша — Бельо (Єнсен, 46).

Попередження: Гумни, Штах.