Німеччина

Еквадорець залишається у стані представника Бундеслігі.

Баєр продовжив умову з еквадорцем Інкап'є — повідомляє офіційний сайт клубу.

Захисник залишиться у стані леверкузенців до літа 2027-го року.

П'єро виступає у складі леверкузенців з сезону-2021/22.

Також він виступав за збірну Еквадору на попередньому чемпіонаті світу.

Спортивний директор клубу Сімон Рольфес прокоментував цю подію наступним чином: "Підписання П’єро вісімнадцять місяців тому було інвестицією в майбутнє, тоді він був талановитим центральним захисником із дійсно великим потенціалом. Він давно став ключовим гравцем для нашого колективу, він продемонстрував свою міжнародну якість у Бундеслізі, Лізі чемпіонів і нещодавно на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі. Гравець — один із ключових елементів у команді, на якого ми можемо розраховувати, щоб допомогти нам досягти амбітних цілей у наступні кілька років".