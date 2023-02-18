Німеччина

Завершився матч чемпіонату Німеччини.

У рамках 21 туру німецької Бундесліги Айнтрахт у Франкфурті приймав бременський Вердер.

На восьмій хвилині прикрий автогол вивів Айнтрахт уперед. Після подачі зі штрафного м'яч, зрадницькі, влучив у Марко Фрідля та відлетів прямо у ворота Павленки.

Другий тайм розпочався, а Вердер отримав другий м'яч. Багатообіцяючий француз Коло Муані став героєм епізоду, збільшивши перевагу господарів поля.

Айнтрахт - Вердер 2:0

Голи: Фрідль (АГ), 8, Коло Муані, 52

Айнтрахт: Трапп — Якич, Ндіка, Тута, Макс (Ленц, 73) — Гетце, Соу, Камада, Ліндстрем, Кнауфф — Коло-Муані (Борре, 68).

Вердер: Павленка — Штарк (Піпер, 73), Велькович, Фрідль, Юнг (Бьюкенен, 67) — Шмід (Дінкчі, 85), Шмідт, Стаге (Філіпп, 67), Груєв — Фуллькруг, Дукш.

Попередження:: Штарк, Макс.