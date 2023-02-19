Німеччина

Тренер був обурений після останньої гри.

У матчі 21 туру німецької Бундесліги менхенгладбахська Боруссія вдома несподівано перемогла Баварію з рахунком 3:2.

Після гри головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн був дуже незадоволений роботою арбітрів. Головною причиною невдоволення фахівця було вилучення захисника Дайота Упомекано на 8 хвилині гри.

Він назвав їх "м'якотілою групою". Повідомляється, що тренер навіть заходив після матчу до кімнати арбітрів, провів там близько хвилини, і вийшов зі словами "Боже мій, Боже мій".

DFB має намір розпочати розслідування проти Юліана Нагельсманна за його слова. Тим не менш, той факт, що він вибачився одразу після цього, робить малоймовірною його дискваліфікацію. Нагельсманну може загрожувати штраф.