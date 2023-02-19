Німеччина

Залишившись у меншості на 81-й хвилині, команді Хабі Алонсо вже виявилося не під силу зрівняти рахунок утретє.

У рамках 21 туру німецької Бундесліги леверкузенський Баєр приймав на своєму полі Майнц.

Вже на початку матчу "фармацевтів" почала супроводжувати невдача, коли Тапсоба не реалізував пенальті, а лише через три хвилини після цього гості забили вже самі та відкрили рахунок.

Незважаючи на те, що Майнц під час цієї зустрічі змушував гравців Баєра неодноразово почуватися в ролі наздоганяючих, команда Хабі Алонсо продемонструвала характер — їй двічі вдавалося повертати паритет на табло.

Але вже наприкінці матчу, за рахунку 2:2, коли Адлі отримав червону та залишив леверкузенців у меншості, а Майнц вже втретє вийшов вперед завдяки реалізованому пенальті Інгвартсена. В такій ситуації гравці Баєра вже не змогли створити диво та уникнути поразки.

Фінальний свисток зафіксував гостьову перемогу Майнца із рахунком 3:2.

Баєр — Майнц 2:3

Голи: Амірі, 32, Шик, 58 — Касі, 26, Баррейро, 45+4, Інгвартсен, 82 (пен.)

Баєр: Градецькі, Сінкгравен (Віртц 55), Тапсоба, Та, Коссуну (Фрімпонг 46), Амірі (Шик 55), Андріх, Демірбай (Гложек 84), Гадсон-Одой (Інкапіе 46), Азмун, Адлі

Майнц: Дамен, Белль, Ганче-Ольсен, Фернандеш, Ажорк (Інґвартсен 64), Касі (Мартін Каріколь 74), да Кошта (Відмер 74), Штах (Баркок 90+5), Баррейро, Лі Чже Сон (Кор 64), Онісіво

На 23-й хвилині Тапсоба (Баєр) не реалізував пенальті.

На 80-й хвилині Адлі (Баєр) заробив червону картку.