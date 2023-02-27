Німеччина

Захисник мюнхенців прокоментував своє майбутнє.

Португальський фланговий захисник Жоау Канселу розпочав сезон у складі англійського Манчестер Сіті, проте незабаром стався конфлікт поміж ним та головним тренером команди Хосепом Гвардіолою, через що 28-річний виконавець залишив клуб до завершення сезону.

Мюнхенська Баварія погодилась надати португальському футболісту тимчасовий прихисток, проте викупити його контракт за понад 71 млн євро "Рекордмайстер" наразі не має можливості.

У своєму останньому інтерв'ю Канселу розповів про плани на власне майбутнє.

"Чи буду я святкувати чемпіонський титул в Англії з Сіті цього сезону? Я на це сподіваюсь. Там я створив другу сім'ю.

Бернарду Сілва став одним із моїх найкращих друзів. Він — людина, за якою я сумую найбільше. Він був моїм психологом. Коли щось ішло неналежним чином, він був тим, із ким я міг поговорити.

Рубен Діаш також, але мої стосунки з Бернарду насправді дуже хороші. Особливо це помітно на полі. У нас був чудовий зв’язок, коли ми грали на одному фланзі.

Бернарду — людина, якої я хочу триматись решту життя. Звичайно, серед команд Англії я вболіваю за Сіті й сподіваюсь, що вони переможуть у чемпіонських перегонах, щоб наприкінці сезону я міг святкувати титул в Англії та ще один у Німеччині.

Склад Сіті вражаючий. Вони всі — найкращі серед тих, із-поміж кого я коли-небудь працював. Як колектив, так і окремі особистості. Я отримав чудових друзів.

Ріяд Марез — також мій чудовий друг. Не минає й дня, щоб він мені не дзвонив. Джек Гріліш також видатна людина. Натан Аке — один із найкращих друзів, яких я зустрічав у футболі.

У цілому — видовищна команда, і я завжди з ентузіазмом ходив на тренування. Але все в житті має свій кінець. Я хочу повернутись до Сіті наприкінці сезону, проте ніхто не знає це напевно", — заявив португальський виконавець.

У складі німецького чемпіона Канселу провів уже шість матчів, зробивши дві гольові передачі.