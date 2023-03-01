Німеччина

Досвідчений футболіст ще не вирішив питання щодо продовження контракту.

Німецький центральний захисник Матс Гуммельс у своїй професійній кар’єрі встиг пограти за обидва найбільш популярні клуби власної країни: мюнхенську Баварію та дортмундську Боруссію, у розташуванні якої продовжує перебувати станом на сьогодні.

Однак уже наприкінці поточного футбольного року чинний контракт 34-річного виконавця добігає кінця, після чого він може залишити клуб.

Як повідомляє місцева преса, наразі в футболіста наявні три опції на розгляд щодо свого подальшого майбутнього: оновити угоду, проте зі скороченням удвічі нинішньої заробітної платні в розмірі 10 млн євро, переїхати до іншого клубу за межами Німеччини чи взагалі завершити професійну кар’єру гравця.

У поточному сезоні на рахунку Гуммельса 25 матчів.