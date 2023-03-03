Німеччина

Завершився поєдинок Бундесліги.

Боруссія Дортмунд в рамках поєдинку 23 туру чемпіонату Німеччини приймала на своєму полі РБ Лейпциг та здобула перемогу з рахунком 2:1.

Дортмундці відкрили рахунок завдяки голу Марко Ройса з пенальті в середині першого тайму, а вже незабаром Джан подвоїв перевагу своєї команди.

"Бики" змогли відіграти один м'яч зусиллями Форсберга в другому таймі, проте на більше їх не вистачило.

Боруссія Д - РБ Лейпциг 2:1

Голи: Ройс, 21, Джан, 39 — Форсберг, 74

Боруссія Дортмунд: Маєр — Рієрсон, Шлоттербек, Зюле, Вольф — Джан — Ройс (Байно-Гіттенс 73), Езкан (Дауд 83), Беллінгем, Брандт (Гуммельс 83) — Алле (Модест 72)

РБ Лейпциг: Бласвіх — Гальстенберг (Раум 61), Гвардіол, Орбан (Сімакан 72), Генріхс — Айдара (Кампль 84), Шлагер — Собослаї, Нкунку (Вернер 84), Форсберг — Сілва (Поульсен 72)

