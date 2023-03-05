Німеччина

Команда Алонсо закріпилась у середині таблиці.

У рамках 23 туру німецької Бундесліги леверкузенький Баєр вдома приймав берлінську Герту.

Господарі провели дуже якісний перший тайм з двома забитими голами. На 12 хвилині відзначився Азмун, а на 21 гол забив Фрімпонг.

У другому таймі господарі домінували, а столична команда намагалась контратакувати. Як висновок — Баєр ще два рази забив зусиллями Діабі та Адлі, а Герта відповіла голом Лукебакіо.

Баєр - Герта 4:1

Голи: Азмун, 12, Фрімпонг, 21, Діабі, 61, Адлі, 73 — Лукебакіо, 67

Баєр: Градецкі — Фрімпонг (Фосу-Менса, 29), Та, Тапсоба, Коссуну, Хінкапіє (Сінкгравен, 82) — Андріх, Паласіос, Віртц (Амірі, 82) — Азмун (Шик, 69), Діаби (Адлі, 69).

Герта: Крістенсен — Кемпф, Уремовіч, Рохель, Платтенхардт — Джигерджи (Нганкам, 73), Тузар, Сердар (Боетіюс, 58), Ріхтер (Шуніч, 84), Нідерлехнер (Йоветіч, 58), Лукебакіо (Кенні, 83).

Предупреждения: Нганкам, Та.