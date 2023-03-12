Німеччина

Тренер Боруссії про шанси своєї команди на трофей.

Едін Терзіч прокоментував шанси своєї команди на чемпіонство.

"В попередні кілька тижнів постійно були запитання: "Наскільки далеко зараз просунулася команда? Готові ми до чемпіонства чи ні?" Ми ж завжди говорили, що повинні залишатися зібраними і працювати над своїми завданнями: у другому таймі в дербі це не вийшло.

У нас уже була фаза, де ми були нижче наших очікувань і цілей. Наразі ми не програємо у Бундеслізі 9 матчів. Наступного тижня у нас домашній матч проти Кельна, де нам необхідні три очки".

Боруссія зіграла внічию на виїзді у матчі Шальке та відставала від конкурента.