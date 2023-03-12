Завершився матч чемпіонату Німеччини.
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12 березня 2023, 20:38
У рамках 24 туру німецької Бундесліги Вердер на своєму полі приймав Баєр.
Команди влаштували результативний поєдинок, проте "фармацевтам" вдалося забити на один гол більше і вирвати перемогу.
Вердер – Баєр 2:3
Голи: Дукш, 30, Фюлкруг, 86 — Баккер, 34, Фрімпонг, 56, Гложек, 83.
Вердер: Павленка, Вайзер, Штарк, Велькович, Піпер, Юнг (Бьюкенен, 84), Шмідт, Стаге (Філіп, 69), Груєв (Дінкчі, 77), Фюлкруг, Дукш.
Баєр: Градецький, Фрімпонг (Тапсоба, 62), Та, Коссуну, Інкапіє, Баккер, Андріх, Паласіос, Діабі (Амірі, 74), Гложек (Азмун, 88), Адлі (Сінкгравен, 88).
Попередження: Штарк, Шмідт, Коссун.