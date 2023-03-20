Німеччина

Football.ua розповідає про найцікавіші події чергового туру німецької першості.

Бундесліга перед перервою на збірні дала кілька чудових результатів. Битва Дортмунда з Кельном, Баварія і виїзне протистояння з Баєром та інші.







Боруссія познущалася над Кельном

Образлива нічия у Рурському дербі проти Шальке змушувала команду Едіна Терзіча грати лише на перемогу. Втрата очок вдома з кризовим Кельном могла фактично завершити чемпіонські перегони.

Маєр — Вольф, Зюле (Меньє, 72), Шлоттербек, Раєрсон (Роте, 79) — Мален, Беллінгем, Дауд (Хуммельс, 79), Геррейру, Ройс (Рейна, 71) — Алле (Модест, 71)

Швабе — Гектор, Шабо (Мартель, 58), Хюберц, Шміц — Кайнц (Хусейнбашич, 58), Скірі, Любічіч (Шиндлер, 83), Олесен — Зельке (Тіггес, 69), Адамян (Майна, 58)

Команда Штеффена Баумгарта помітно скотилася у таблиці цього сезону Бундесліги, що дуже шкода і викликає змішані почуття. Минулої кампанії вона серйозно подобалася. Проте у такому стані можна було розраховувати набрати очки, бо кадрові втрати суперника були вагомі та не вселяли оптимізм. Рахуйте самі.

Окрім травмованих раніше Адеємі, Брандта та компанії акурат перед стартом матчу додалися також Саліх Озджан (кишкова інфекція, котра блукає дортмундським колективом) та Джеймі Байно-Гіттенс (старе пошкодження плеча дає про себе знати). Тобто, з лави запасних з реальних підсилень були хіба Джованні Рейна та Антоні Модест, та й те француз лише номінально отримав подібний статус. Втім цього вистачило для розгрому. Ловив себе на думці під час зустрічі, що Дортмунду варто було б оформити комфортну перевагу до перерви, щоб зекономити сили і в разі тиску суперника тримати гру у власних руках. Так і вийшло. 4:1 й гол Зельке не сильно витікав з логіки матчу.

Лінощі Геррейру мають таке визначне значення? Бо говорячи відверто вивільнення атакуючого потенціалу португальця після переведення на позицію атакувального півзахисника змушує задати питання – чому досі ніхто у клубі вирішив не проводити перемовини щодо продовження діючого контракту? Та хай деколи буде лінуватися в захисті, якщо буде грати ось так доволі часто можна вибачити багато речей. Технічний гол та два асисти, просто вау.

Був в Дортмунда й інший герой, який встановив аналогічне досягнення. Доніелл Мален однією ногою на виході з команди, проте якщо перформанс з Кельном стане ренессансом футболіста і нарешті дозволить йому пройти необхідний Рубікон, буде круто. Необхідні якості в голландця є, потрібно лише знайти стабільність. Наразі враховуючи травми та хвороби кожен подібний гравець на вагу золота.

Хоча причина таких гольових звитяг, як в того ж самого Алле, який оформив дебютний дубль у складі дортмундського колективу, полягає у слабкості оппонента. Взагалі неважливо, що так як призвело до розгрому, головне важливі пункти у актив й гарний настрій перед міжнародною паузою та майбутнім Дер Классікером у Мюнхені. Аби всі були здорові та змогли вийти проти принципового суперника у найважливішому матчі цього сезону.

Баєр несподівано обігрує Баварію

Леверкузенці зробили справжній подарунок дортмундцям та переграли вдома колишнього лідера. Доволі несподівано.

Градецькі – Фрімпонг (Фосу-Менса, 90+5), Коссуну, Тапсоба, Інкап'є – Паласіос, Андріх, Демірбай – Діабі (Та, 90+1), Вірц (Гложек, 84), Адлі (Баккер, 84)

Зоммер – Павар (Станішич, 56), Упамекано, де Лігт – Кімміх – Канселу (Коман, 46), Сане, Горецка (Тель, 76), Девіс – Мюллер (Мусіала, 46), Мане (Гнабрі, 46)

Давненько ми не бачили перемог Баєра над цим суперником і дуже круто, що це сталося акурат водночас з чемпіонськими перегонами. У 2019 році були домашня та виїзна вікторії "аптекарів" і після цього жодної.

Команда Алонсо всерйоз претендує на єврокубки, наразі відставання у таблиці несуттєве враховуючи втрати очок прямими конкурентами. В першому таймі якось здавалося, що Баварія знову візьме три пункти, коли Йозуа Кімміх чітко прошив захисників і голкіпера ударом з меж штрафного майданчика після передачі Леона Горецкі. Мусса Діабі міг би хоча б зобразити супротив, бо французький гравець навіть не дивився в бік суперника. Все цікаве почалося у другому таймі.

Тобіас Штіллер двічі показував жовті картки за симуляції гравцям леверкузенців і двічі змінював своє рішення після переглядів відеоповторів, коли були очевидні порушення правил в інший бік. Обидва пенальті насправді дійсно були, бо Аміну Адлі спершу вгатив у гомілкостоп Павар, в якого на той момент вже була жовта картка, а далі Дайо Упамекано зіграв в ногу свого суперника, а не в м'яч. До речі, Бенжамена можна і потрібно було видаляти, проте напередодні Классікера як практично завжди ніхто б не став позбавляти баварців важливого гравця. Повезло, що деякі інші футболісти не отримали попередження та автоматичну дискваліфікацію, бо було дуже близько до подібного розвитку подій.

Чемпіон світу у складі збірної Аргентини Есек'єль Паласіос впевнено реалізував обидві спроби.

В цілому команда Нагельсманна дещо підтиснула у завершальному відрізку матчу, проте грамотні заміни та тактичні лежання на газоні господарів не дозволили гостям зрівняти рахунок, а то й вирвати перемогу.

Тим краще, бо Дортмунд наразі є лідером чемпіонату і битва в наступному турі вийде неймовірною. Сподіваємось, все завершиться трохи інакше, ніж це традиційно буває, тому що хотілося би нарешті зміни чемпіона й в цій першості вслід за Англією, Італією, Іспанією та Францією, котрі вже мали нові обличчя з чемпіонськими кубками за ці десять років.

- Боруссія Менхенгладбах могла здолати Вердер Бремен, проте замість цього зіграла внічию (2:2). Якби Маркус Тюрам влучив у ворота після блискучої передачі на початку першого тайму все могло бути інакше, а так господарі забили двічі, проте й пропустили стільки ж, за що величезні компліменти на адресу гостей поля, котрі забили дуже технічні та ідеальні за виконанням голи.

- Шальке продовжує свою безпрограшну серію, цього разу рурський колектив вирвав нічию на важкому виїзді у Аугсбург (1:1). Господарі відкрили рахунок після чудового завершення Маєра у ближній, далі сталося пряме видалення Деміровича (боснієць справді небезпечно влучив носком бутси в лице своєму оппоненту), втім в доданий час другого тайму Бюльтер (влучання по нозі резервіста Теродде) реалізував пенальті.

- Лейпциг провів дуже катастрофічний тиждень, поступившись Манчестер Сіті та Бохуму із загальним рахунком у матчах 0:8 (0:1). Мінімальна поразка з середняком чемпіонату відбулася під акомпанемент удару з добиванням після ауту та сейвів ворожого голкіпера. Мануель Ріманн перейняв в Штефана Ортеги лаври найбільш недооціненого гравця ліги, принаймні у воротарському амплуа. 9 сейвів і практично всі з розряду топових. Декілька разів близьким до голу був Ольмо, на фініші зустрічі гості підтиснули господарів, завдаючи удари поспіль по воротах, проте цей хлопець у воротах не здригнувся. Важлива перемога андердога та болюча поразка фаворита, котра може коштувати йому місця у зоні Ліги чемпіонів принаймні до наступного туру.

- Нарешті! Гоффенгайм здобув першу перемогу з середини жовтня, коли переграли Шальке у чемпіонаті (потім був тріумф над цим суперником у кубку через декілька днів після того), здолавши Герту (3:1). Рецепт виявився аж дуже простим – два пенальті, впевнено реалізовані Андреєм Крамарічем, вигране єдиноборство Бебу і чіткий удар повз голкіпера. Навіть глупе видалення Даббура не підкосило господарів поля. Ізраїльтянин вийшов на заміну у другому таймі замість Крістофа Баумгартнера, а дві хвилини потому вдарив прямою ногою в гомілкостоп Лукебакіо, за що отримав пряму червону картку. Хотів зіграти у м'яч і не в суперника, проте дійсно зіграв небезпечно і підстави для такого покарання в арбітра були. Стеван Йоветіч, ще один вийшовший на заміну футболіст, лише скоротив відставання. В контексті боротьби за виживання ця перемога дуже важлива і має нарешті перервати негативну серію симпатичного колективу.

- Вольфсбург мінімально здолав Штутгарт на виїзді (1:0). Омар Мармуш забив більярдним пострілом у дальній кут і не святкував гол у ворота колишньої команди.

- Уніон переграв Айнтрахт вдома після поразки від Юніон Сент-Жіллуаз (2:0). Перший гол було забито після розіграшу кутового й удару Рані Хедіри впритул з меж воротарського майданчика, другий пострілом поміж ніг Траппу провів Кевін Беренс, фінальний відрізок матчу подарував також блискучий сейв кіпера господарів.

- Фрайбург упустив перевагу в виїзному матчі проти Майнца (1:1). Ріцу Доан відкрив рахунок на 56-ій хвилині, проте на 90+6 Карім Онісіво його зрівняв.

- Йонас Гофманн віддав восьму гольову передачу в кампанії, зрівнявшись з одноклубником Алассаном Плеа. Більше лише у представника Франкфурта Рандала Коло Муані (10).

- Ніклас Фюлькруг вперше одягнув капітанську пов'язку в матчі Бундесліги. Минулого сезону він двічі був капітаном у Бундеслізі 2.

- Бюльтер забивав у чотирьох крайніх іграх Бундесліги та реалізував попередні три одиннадцятиметрові удари поспіль.

- Демірович був вилучений вперше в своїй кар'єрі в Бундеслізі.

- Бохум здобув першу в історії перемогу над Лейпцигом у своїй дев’ятій зустрічі – і забив свій третій гол в очних зустрічах.

- У цьому сезоні Лейпциг пропустив 17 голів зі стандартів, що є другим показником після Бохума.

- Зараз у Крамаріча 12 голів у 14 матчах Бундесліги проти Герти — більше, ніж проти будь-якої іншої команди, з якою він зустрічався.

- У сезоні-2022/23 Герта пропустила з шести пенальті, а з літа 2020 року — 22.

- П'ять голів цього сезону — новий особистий рекорд для Мармуша. Він забив свої перші три в Бундеслізі в кольорах Штутгарта минулого сезону.

- Штутгарт має другий найгірший результат серед усіх команд у другому колі, випереджаючи лише Гоффенхайм. Вони також не змогли забити в матчі лише вдруге за 2023 рік.

- Жоден гравець Бундесліги не прийняв участь у більшості гольових дій, ніж Геррейру з початку лютого — дев'ять (двічі забив плюс виконав сім результативних передач).

- Зельке забив свій перший гол у Кельні.

- Зусилля Хедіри призвели до його першого офіційного голу за Уніон Берлін.

- З початку минулого сезону Франкфурт виграв лише 27 відсотків ігор Бундесліги (шість із 22) без дискваліфікованого Роде в команді.

- Дубль Паласіоса дав йому три голи в чемпіонаті за цю кампанію, що є найкращим результатом у його кар'єрі на сьогоднішній день.

- Це була перша поразка Баварії після того, як вона виходила вперед в матчах в цьому сезоні, після того, як уникала поразки, виходячи вперед у 19 попередніх випадках (15 перемог, чотири нічиїх).

- Онісіво забив свій 31-й гол у Бундеслізі за Майнц, зрівнявшись з рекордсменом клубу Робіном Куайсоном.

- Тепер Доан забив у двох попередніх іграх Бундесліги. Раніше він забивав двічі загалом в 23 турах вищої ліги цього сезону.

Омар Мармош (Вольфсбург)

Рафаель Геррейру (Боруссія Дортмунд)

Марвін Дукш (Вердер Бремен) – дубль у виїзному матчі з Гладбахом

Мануель Ріманн (Бохум) – 9 сейвів в матчі проти Лейпцига

Андрей Крамаріч (Гоффенгайм) – дубль Герті, який дозволив його команді здобути першу перемогу з жовтня

Рафаель Геррейру, Доніелл Мален та Себастьен Алле (Боруссія Дортмунд) — 1+2, 1+2 й дубль з непоступливим Кельном

Есек'єль Паласіос (Баєр Леверкузен) – дубль Баварії



