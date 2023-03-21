Німеччина

Дортмунд просто так не відпустить гравця збірної Англії.

Боруссія вважає, що має хороші шанси зберегти Джуда Беллінгхема ще на один сезон — повідомляє 90min.

Рішення очікується до завершення цього місяця, Боруссія пропонує Джуду новий контракт, який зробить його найоплачуванішим гравцем клубу, а також міститиме у собі суму відступних наступного сезону.

Зараз угода Джуда діє ще два роки, тому клуб не має жодної потреби продавати свого гравця. Але якщо не вдасться переконати його залишитися і розглядатиметься трансфер, то відбудеться він лише на умовах Борусії.

У такому разі Беллінгем стане найдорожчим гравцем в історії клубу, за нього вимагають більше 144 мільйонів євро, це дещо більші гроші за які продали Усмана Дембеля.

У будь-якому випадку, як повідомляє "добре поінформоване джерело", Боруссія покаже жорсткість і намагатиметься зберегти Джуда у себе. Після трансферів Дембеле, Санчо та Голанда у клубі розуміють цінність Беллінгема. Його не хочуть продавати.