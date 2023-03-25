Німеччина

Емре розповів про пропозицію від колишнього клубу у минулому.

Емре Джан розповів про можливе повернення до Баварії, куди його свого часу кликав тодішній наставник мюнхенського клубу Флік — цитує слова німецького футболіста Sport1.

"Так, це правда, що мене хотіли повернути в клуб. Ми розмовляли по телефону з Фліком, коли я ще був у Турині.

В підсумку я доєднався до Боруссії. Стосовно мого нового контракту з командою. Не маю планів, я спокійний. Не маю також тиску часу".

Цього сезону на рахунку німця 28 матчів в усіх турнірах.