Німеччина

Несподівана позиція деяких футболістів.

Мюнхенська Баварія вирішила звільнити головного тренера клубу Юліана Нагельсманна та призначила його наступником Томаса Тухеля.

Виявляється, у команді досить багато футболістів, які були налаштовані проти Нагельсманна та були раді його звільненню.

Мова йде про наступних гравців: Серж Гнабрі, Лерой Сане, Джамал Мусіала, Жоау Канселу, Садьо Мане, Мануель Ноєр і Свен Ульрайх.

Підтримували молодого тренера Йозуа Кімміх та Леон Горецка. Маттейс де Лігт, Дайо Упамекано та Бенжамен Павар ставились до фахівця нормально.

При цьому були і такі футболісти, які притримувались нейтральної позиції. Наприклад, таким називають Томаса Мюллера.