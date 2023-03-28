Сенегалець з нетерпінням чекає на роботу з новим головним тренером.
САДІО МАНЕ, GETTY IMAGE
28 березня 2023, 11:39
Садіо Мане з нетерпінням чекає на можливість попрацювати з Томасом Тухелем, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За його інформацією, вінгер має добрі стосунки з німецьким фахівцем, який хотів запросити його ще під час роботи в Челсі та ПСЖ.
Також відзначається високий рівень мотивації Мане, який має намір показати Баварії, навіщо вона придбала його у Ліверпуля.
У поточному сезоні 30-річний футболіст провів 18 матчів у Бундеслізі та забив 6 голів.