Німеччина

Сенегалець з нетерпінням чекає на роботу з новим головним тренером.

Садіо Мане з нетерпінням чекає на можливість попрацювати з Томасом Тухелем, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, вінгер має добрі стосунки з німецьким фахівцем, який хотів запросити його ще під час роботи в Челсі та ПСЖ.

Також відзначається високий рівень мотивації Мане, який має намір показати Баварії, навіщо вона придбала його у Ліверпуля.

У поточному сезоні 30-річний футболіст провів 18 матчів у Бундеслізі та забив 6 голів.