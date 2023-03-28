Німеччина

Гравець все ще не визначився з майбутнім.

Sport 1 повідомляє, що перехід Уссема Ауара з Ліона у Айнтрахт може зірватися.

Гравець та клуб домовилися про трансфер, проте остаточного рішення наразі немає.

Гравець навіть встиг пройти медогляд та практично підписав контракт.

Наразі його брат та по сумісництву агент веде перемовини з іншими клубами, що може суттєво повпливати на рішення клубу.

Якщо справа затягнеться на довгий строк Франкфурт може відмовитися від переходу.