Німеччина

Франкфуртці поступово купляють нових гравців.

Айнтрахт Франкфурт оголосив про підписання талановитого центрального захисника Вільяма Пачо.

Антверпен отримає за трансфер футболіста 9 мільйонів євро, а контракт буде підписано до 2028 року.

Еквадорець перейшов до Бельгії з Індепендьєнте за 2,8 мільйона євро у 2022 році, провів 29 матчів у місцевому чемпіонаті та Лізі конференцій у цьому сезоні.

Також в нього є дебютний матч за збірну Еквадора проти Австралії, де Пачо вдалося забити переможний гол.

Футболіст скоріше всього планується на заміну Евану Н'Діка, який влітку може залишити клуб та перейти до Англії чи якоїсь іншої першості.