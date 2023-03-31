Німеччина

Прогрес окремих футболістів вельми очевидний.

Transfermarkt оновив вартість деяких гравців Бундесліги.

Найбільше подорожчав Рандаль Коло Муані, який став віце-чемпіоном світу й міг витягнути свою команду до перемогу у турнірі, а в складі франкфуртців демонструє стабільний футбол.

Цінник француза підскочив після непоганих виступів нинішнього сезону, тепер він складає приблизно 65 мільйонів євро.

Слідом йде Флоріан Вірц, який своїми виступами за Баєр підвищив вартість на порядка 10 мільйонів євро.

Найдорожчим гравцем чемпіонату прямо зараз є Джуд Беллінгем з Боруссії Дортмунд, який випереджає свого конкурента Джамала Мусіалу з Баварії на 10 мільйонів євро.