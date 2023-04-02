Матч чемпіонату Німеччини завершився у нульову нічию.
Кельн - Боруссія Менхенгладбах, getty images
02 квітня 2023, 18:28
У рамках 26-го туру німецької Бундесліги менхенгладбахська Боруссія вирушила у гості до Кельна.
За підсумками двох таймів обом командам не вдалося відзначитись забитими м'ячами, тому фінальний свисток зафіксував нульову нічию.
Кельн — Боруссія Менхенгладбах 0:0
Кельн: Швебе, Шабо, Гюберс, Шміц, Гектор, Схірі, Майна (Тільманн 78), Кайнц (Гусейнбашич 78), Мартель, Шіндлер (Любічіч 61), Зельке (Тіггес 61)
Боруссія Менхенгладбах: Омлін, Бенсебайні, Ельведі, Ітакура, Скаллі, Коне, Крамер, Штіндль (Плеа 82), Нойгаус, Гофманн, Тюрам
Попередження: Шміц, Кайнц, Хусейнбашич — Коне, Скаллі, Бенсебаїні