Німеччина

Матч чемпіонату Німеччини завершився у нульову нічию.

У рамках 26-го туру німецької Бундесліги менхенгладбахська Боруссія вирушила у гості до Кельна.

За підсумками двох таймів обом командам не вдалося відзначитись забитими м'ячами, тому фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Кельн — Боруссія Менхенгладбах 0:0

Кельн: Швебе, Шабо, Гюберс, Шміц, Гектор, Схірі, Майна (Тільманн 78), Кайнц (Гусейнбашич 78), Мартель, Шіндлер (Любічіч 61), Зельке (Тіггес 61)

Боруссія Менхенгладбах: Омлін, Бенсебайні, Ельведі, Ітакура, Скаллі, Коне, Крамер, Штіндль (Плеа 82), Нойгаус, Гофманн, Тюрам

Попередження: Шміц, Кайнц, Хусейнбашич — Коне, Скаллі, Бенсебаїні