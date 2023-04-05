Німеччина

Завершився поєдинок кубкового змагання.

У рамках чвертьфінального матчу Кубку Німеччини Нюрнберг на власному полі приймав Штутгарт.

Представник Другої Бундесліги мав вести боротьбу за вихід у півфінал з головним аутсайдером Бундесліги. Але матч вчасно не розпочався через затори на дорогах — команди запізнились на арену.

Перший тайм був достатньо рівним, але з перевагою господарів за ударами у площину воріт — 1:0.

Штутгарту вдалось відкрити рахунок на 23 хвилині матчу. Хірокі Іто відіграв на Енцо Мійо, який переграв воротаря.

Відзначимо, що форвард Нюрнберга Ерік Шуранов, який має українські корені, вийшов на поле на 88 хвилині.

Нюрнберг — Штутгарт 0:1

Гол: Мійо, 83