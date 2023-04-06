Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Німеччини, що відбувся 5 квітня 2023 року, 19:00.

Напередодні Штутгарт гостював у поодинокого представника Другої німецької Бундесліги, Нюрнберга, у рамках чвертьфіналу Кубка Німеччини.

"Шваби" ще в першому таймі встановили перевагу за контролем м’яча над суперниками, проте не мали з цього безпосередньої користі для власної атаки, не завдавши жодного пострілу в площину воріт.

Цей недолік Штутгарт із надлишком компенсував уже за ходом другої половини гри, узагалі не залишивши друголіговим опонентам інших шансів, окрім як залишити цьогорічний розіграш турніру.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Нюрнберг — Штутгарт у Кубку Німеччини:

Нюрнберг — Штутгарт 0:1

Гол: Мійо, 83

Нюрнберг: Єнсен — Г’ямера, Гюбнер, Шіндлер, Горн (Лоуренс, 81) — Гайс — Кастроп (Гандверкер, 69), Темпельманн, Делі (Шуранов, 88), Нюрнбергер (Думан, 81) — Дуа (Дефернер, 81).

Штутгарт: Брєдлоу — Антон, Мавропанос, Іто, Соса — Ендо, Каразор, Харагуті (Мійо, 83) — Вагноман, Пфайффер (Гірассі, 64), Фюріх (Томаш, 74).

Попередження: Гюбнер, Горн, Нюрнбергер — Каразор, Бредлоу, Мійо.