Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Фото: twitter.com/RBLeipzig_EN
08 квітня 2023, 21:53
У рамках 27 туру німецької Бундесліги Герта на своєму полі приймала Лейпциг.
Гості насилу зуміли здолати господарів та повернулися до зони топ-4.
Герта – Лейпциг 0:1
Гол: Айдара 39
Герта: Крістенсен – Уремович (Нідерлехнер, 74), Кемпф, Дардаї – Кенні (Ріхтер, 62), Тузар, Джігерджи (Сердар, 62), Боатенг (Нганкам, 62), Платтенхардт – Лукебакіо, Канга (Йоветич, 74).
Лейпциг: Бласвіх – Сімакан, Орбан, Гвардіол – Генрікс, Кампль, Айдара (Клостерман, 78), Раум (Гальстенберг, 84) – Собослаї, Форсберг (Ольмо, 63) – Вернер (Сілва, 63).
Попередження: Лукебакіо 32, Уремович 45, Боатенг 45+3, Канга 70 – Собласлаї 20, Айдара 45+3, Сімакан 90.