Німеччина

Команда під керівництвом нового тренера здобула позитивний результат.

У рамках 27 раунду чемпіонату Німеччини Штутгарт у гостях зустрічався із Бохумом.

У першому таймі глядачі побачили лише один гол — його забив Іто. На початку другого тайму Бохум зрівняв рахунок зусиллями Штегера.

Після, за три хвилини, з 60 по 63, гості забили два рази. Авторами голів стали Гірассі та Вагноман. Хофманн на 85 відіграв один м'яч.

Бохум — Штутгарт 2:3

Голи: Штегер, 57, Хофманн, 85 — Іто, 14, Гірассі, 60, Вагноман, 63

Бохум: Ріманн — Соареш (Ламбропулос, 84), Машович, Ордець, Стафілідіс (Хольтманн, 65) — Лосілла (Кюнде, 88), Штегер (Брошінські, 80), Остергаге (Форстер, 46), Асано — Хофманн, Антві-Аджей.

Штутгарт: Бредлов — Вагноман, Мавропанос, Антон, Іто, Соса — Ендо, Каразор, Мійо (Харагучі, 70) — Фюріх (Сілас, 76), Гірассі (Пфайффер, 70).

Попередження: Антві-Аджей, Гірассі.