Німеччина

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола не шкодує про час, проведений у Баварії.

"Коли Баварія кличе, треба їхати. Цей поїзд приходить лише раз у житті. Я жодної секунди не шкодую про те, як усе склалося в Баварії, як цей клуб дбав про мою родину.

Коли я переходив до Манчестер Сіті, то не очікував, що стільки тут пропрацюю, але у житті твої плани зазвичай не реалізуються", — наводить слова Гвардіоли Manchester Evening News.

Іспанець очолював мюнхенський клуб з 2013 по 2016 рік і виграв з ним три чемпіонати Німеччини, два Кубки Німеччини, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.