Ансгар наразі не бачить свого майбутнього з Боруссією.
Ансгар Кнауфф - Getty Images
11 квітня 2023, 10:50
Ансгар Кнауфф не планує повертатися у Боруссію Дортмунд і хоче продовжити кар'єру у Айнтрахті — повідомляє Bild.
Німецький вінгер орендований Франкфуртом на умовах дворічної оренди, яка підходить до завершення вже цього літа.
Враховуючи велику конкуренцію у атаці рурського колективу Боруссія не може гарантувати йому постійне місце у стартовому складі вкупі з стабільною ігровою практикою, що не влаштовує футболіста, який зробив 1+3 цього сезону.
Втім, питання про викуп може стати суттєвим, бо платити 5-10 мільйонів євро, контракт якого завершується влітку 2024 року Айнтрахт не планує.