Німеччина

Ансгар наразі не бачить свого майбутнього з Боруссією.

Ансгар Кнауфф не планує повертатися у Боруссію Дортмунд і хоче продовжити кар'єру у Айнтрахті — повідомляє Bild.

Німецький вінгер орендований Франкфуртом на умовах дворічної оренди, яка підходить до завершення вже цього літа.

Враховуючи велику конкуренцію у атаці рурського колективу Боруссія не може гарантувати йому постійне місце у стартовому складі вкупі з стабільною ігровою практикою, що не влаштовує футболіста, який зробив 1+3 цього сезону.

Втім, питання про викуп може стати суттєвим, бо платити 5-10 мільйонів євро, контракт якого завершується влітку 2024 року Айнтрахт не планує.