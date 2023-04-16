Німеччина

Берлінці проводять справді жахливий сезон.

Берлінська Герта вирішила звільнити головного тренера команди Сандро Шварца, повідомляє прес-служба клубу. Помічники Шварца Волкан Булут і Даніель Фішер також більше не входять до тренерського штабу столичного клубу.

"Сандро та його тренерський штаб щодня вкладали багато енергії та пристрасті у розвиток цієї команди. Ми хочемо подякувати йому за це і побажати всього найкращого в майбутньому.

Після дуже невтішної поразки в Гельзенкірхені ми проаналізували та оцінили нашу ситуацію, і дійшли висновку, що нам потрібно внести зміни, щоб досягти нашої мети", — йдеться у повідомленні клубу.

Пал Дардаї очолить Герту до кінця сезону-2022/23. Таким чином, 47-річний гравець повернеться втретє до клубу з Берліну — до цього він очолював Герту з лютого 2015 року по літо 2019 року та з січня по листопад 2021 року.

Відзначимо, що після 28 турів Герта посідає останнє місце у Бундеслізі, відстаючи від рятувальної 15 позиції на 4 очки.