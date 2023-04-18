Німеччина

Гравець національної збірної Нідерландів скоріше всього залишиться у нинішньому клубі.

Баварія Мюнхен хоче залишити в себе Раяна Гравенберха — повідомляє журналіст Флоріан Платтенберг.

Голландець незадоволений своєю кількістю ігрової практики та хоче змінити клуб.

Проте німецький клуб заявив про те, що не хоче відпускати його і планує з ним своє майбутнє.

Раніше їм цікавилися також Ліверпуль й Арсенал.

Цього сезону на його рахунку лише 712 хвилин в усіх можливих турнірах.