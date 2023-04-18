Гравець національної збірної Нідерландів скоріше всього залишиться у нинішньому клубі.
Раян Гравенберх - Getty Images
18 квітня 2023, 10:10
Баварія Мюнхен хоче залишити в себе Раяна Гравенберха — повідомляє журналіст Флоріан Платтенберг.
Голландець незадоволений своєю кількістю ігрової практики та хоче змінити клуб.
Проте німецький клуб заявив про те, що не хоче відпускати його і планує з ним своє майбутнє.
Раніше їм цікавилися також Ліверпуль й Арсенал.
Цього сезону на його рахунку лише 712 хвилин в усіх можливих турнірах.