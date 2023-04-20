Німеччина

Гравець хоче виходити на поле частіше.

Мюнхенська Баварія напередодні завершила власні виступи в цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА, так і не здолавши жодного разу англійський Манчестер Сіті.

Баварія — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення зустрічі настрій у роздягальні чинних чемпіонів Німеччини був прогнозовано похмурим, тож журналістам нічого не вартувало спровокувати на відверту розмову гравця, який вважався основним у першій половині сезону, але згодом утратив цей статус — захисника Нуссеіра Мазрауї.

"Не буду приховувати, що я розчарований поточною ситуацією. Я був стабільним гравцем стартового складу до чемпіонату світу, після чого й зараз я перебуваю у відмінній формі, але вже не отримую ігрового часу.

При цьому я навіть не є другий чи третім вибором у тренерського штабу. Поки що рано говорити про мої перспективи в команді, але зрозуміло, що така ситуація виглядає погано", — заявив марокканський виконавець.

У поточному сезоні Мазрауї зіграв у 20 матчах, зробивши три гольові передачі.