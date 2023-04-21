Німеччина

Леверкузенці проводять достойний євросезон.

Баєр перший раз з сезону-2001/02 вийшов до півфіналів єврокубків.

Команда Хаві Алонсо здолала Рояль Уніон Сент-Жіллуаз з рахунком 4:1 у матчі-відповіді, що вкупі з нічиєю у першій зустрічі принесло прохід до наступної стадії.

До цього так високо клуб знаходився на початку століття, коли дійшов до аналогічного раунду Ліги чемпіонів, обігравши Манчестер Юнайтед за правилом виїзного голу, проте у фіналі поступився Реал Мадриду.

Цього розіграшу у 1/2 на німецький колектив очікує Рома.