Німеччина

Молодий форвард поки не є основним в Мюнхені.

Головний тренер мюнхенської Баварії Томас Тухель розповів про майбутнє форварда клубу Матіса Теля.

Відзначимо, що 17-річний талант проводить перший сезон в Баварії, але поки не є першим вибором тренерського штабу.

"Ми бачимо його якості. Він вибуховий форвард і має гарне завершення. Він повинен це зберегти при собі. Він відіграє роль запасного гравця Чупо-Мотінгу.

Чи залишиться він з нами на наступний сезон, чи піде в оренду? Ще не знаємо. Рішення будемо приймати в кінці серпня, не раніше", — сказав Тухель.

У сезоні-2022/23 на рахунку Теля 23 поєдинки за Баварію в усіх змаганнях, 5 голів та дві жовті картки. Майже завжди він починав матчі із лави запасних.