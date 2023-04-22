Німеччина

Команда Томаса Тухеля ведучі у рахунку поступилась супернику, якого тренував коуч Баварії.

У поєдинку 29 туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія у гостьовому матчі зустрічалась із Майнцем.

Мюнхенці грали перший матч після вильоту із Ліги чемпіонів, і суперник був не дуже простий. В останніх шести іграх Майнц два рази перегравав мюнхенців, проте останні два рази Баварія обігрувала команду Бо Свенссона. До того ж, Томас Тухель з 2009 року по 2014 тренував Майнц.

Перший тайм видався достатньо рівним — команди атакували, і на це було приємно дивитись. Баварія забила на 16 хвилині, але гол Садіо Мане не зарахували через офсайд. Щоправда на 29 Мане все ж досяг свого. Канселу зробив навіс у штрафний майданчик, а Мане головою переграв Центнера — 0:1.

Майнц на початку другої половини зустрічі був досить активний і зміг зрівняти рахунок. Сталося це на 65 хвилині, коли Аджорк скористався невпевненими діями захисників і головою переграв Зоммера. А на 73 Баррейро вивів Майнц уперед, шокувавши захист Баварії та Томаса Тухеля. Каріколь, який вийшов на заміну у другому таймі, збільшив перевагу Майнца — 3:1.

Майнц - Баварія 3:1

Голи: Аджорк, 65, Баррейро, 73, Каріколь, 79 — Мане, 29

Майнц: Центнер — Фенандеш (Хак, 83), Белль, Ганче-Ольсен, Відмер, Касі (Каріколь, 46) — Баррейро, Кор (Штах, 64), Лі (Баркок, 77), Аджорк (Інгвартсен, 77) — Онісіво.

Баварія: Зоммер — де Лігт, Упамекано, Станішич, Девіс, Канселу — Горецка, Кімміх (Гравенберх, 75), Мусіала (Гнабрі, 80) — Мане (Сане, 80), Мюллер (Тель, 75).

Попередження: Каріколь, Кор.